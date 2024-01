Jazz mit Uschi Brüning und Günther Fischer und vieles mehr: Was am Wochenende im oberen Vogtland los ist

In Bad Elster gastieren Uschi Brüning und Günther Fischer, Pianistin Ragna Schirmer spielt zu Mozarts Geburtstag. In Zwota eröffnet eine Ausstellung mit Malerei, in Adorf steigt eine Bauchredner-Show.

Bad Elster: Ein Comeback, ein Star und ein Ohrwurm-Schöpfer. Zwei Musiker mit Legendenstatus geben ihr Live-Comeback am Freitag, 19.30 Uhr in Bad Elster. Im ausverkauften König-Albert-Theater treten Sängerin Uschi Brüning sowie Bandleader Günther Fischer mit seinem Sextett auf. Anlass ist der am 23. Juni anstehende 80. Geburtstag Fischers.