Jetzt geht’s los: Klingenthal ist bereit für das dreitägige Eishockey-Event in der Vogtland-Arena

Der Countdown für das Eishockey-Wochenende läuft: Am Donnerstag testeten die Eispiraten erstmals das Eisoval und schauten sich den Veranstaltungsort an. Was Besucher der Spiele wissen müssen.

Es könnte in den nächsten Tagen voll werden wie noch nie am Haltepunkt Flößerplatz in Muldenberg. Eishockeyfans, die zu den Spielen in der Vogtland-Arena aus Richtung Zwickau mit der Vogtlandbahn anreisen, sollten dabei in Muldenberg umsteigen in Shuttle-Busse, die sie in die Arena bringen.