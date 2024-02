Jugendherberge auf dem Aschberg: Feueralarm wird teuer

Eine brennende Zigarette hat die Brandmeldeanlage und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Feuerwehreinsatz am Dienstagabend auf dem Klingenthaler Aschberg. Mit Tanklöschfahrzeug, Löschgruppenfahrzeug und Kommandowagen eilten die Brandretter zur Jugendherberge. Dort hatte gegen 19.20 Uhr die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst, wie die Klingenthaler Feuerwehr via Facebook informierte. Was war passiert? „Die Brandmeldeanlage in der...