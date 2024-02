Karfreitagswanderung der „Freien Presse“ führt diesmal ins Zinsbachtal bei Morgenröthe-Rautenkranz

Start und Ziel der traditionellen Tour am Osterfest ist diesmal an der Deutschen Raumfahrtausstellung

Die traditionelle Karfreitagswanderung mit der Heimatzeitung „Freie Presse“, die bereits seit 2007 regelmäßig stattfindet, wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Karfreitag ist diesmal sehr zeitig - bereits am 29. März. Geplant ist die Wanderung mit Start und Ziel an der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz. Von...