Kirchturmabriss: Oelsnitzer OB Horn kritisiert Idee

Nach Bekanntwerden der Pläne für den Nordturm will das Stadtoberhaupt eine Allianz bis in die Bundespolitik schmieden. Unterdessen wird in sozialen Netzwerken für den Erhalt der Türme mobilisiert.

„So eine Idee...", entfährt es dem Oelsnitzer OB Mario Horn (CDU), als er Überlegungen des Kirchenvorstands der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde St. Jakobus im Vogtland vernahm, den Nordturm der Jakobikirche wegen seines Bauzustandes teils abzutragen. Das „geht gar nicht" muss Horn gar nicht aussprechen - er teilt diese Ansicht mit...