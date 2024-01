Klingenthaler Zollstraße: Reduzierung auf Tempo 30 wird Realität

Die schmale und teilweise steile Straße ist während des Ausbaus des Staffelweges für die nächsten Monate eine wichtige Umleitungsstrecke.

Die Zollstraße in Klingenthal soll in den nächsten Tagen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h erhalten. Darüber informierte Ordnungsamtsleiterin Inge Schneider am Dienstag auf Nachfrage von Stadtrat Carsten Förster (Pro Klingenthal). Die Zollstraße ist auf Monate eine Umleitung für den im Bau befindlichen Staffelweg. Förster hatte...