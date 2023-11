Kreisrätin übt Kritik an langen Rufbus-Touren: Anderthalb Stunden für fünf Kilometer Wegstrecke

Die Rufbustouren in Triebeler Ortsteilen sind an Oelsnitz gekoppelt, nicht aber an Triebel, wohin viele wollen. Die Antwort des Verkehrsverbundes befriedigt SPD-Rätin Nicole Schwab überhaupt nicht.

Von Haselrain nach Triebel braucht man anderthalb Stunden. Klar, wer gemütlich läuft, kann die fünf Kilometer so bewältigen. Oder knapp zwei Stunden für den Weg von Posseck nach Triebel. Aber mit dem Bus? Kann doch nicht sein, ist aber die Realität für alle die, die in den Ferien mit dem Rufbus von den umliegenden Ortsteilen nach Triebel... Von Haselrain nach Triebel braucht man anderthalb Stunden. Klar, wer gemütlich läuft, kann die fünf Kilometer so bewältigen. Oder knapp zwei Stunden für den Weg von Posseck nach Triebel. Aber mit dem Bus? Kann doch nicht sein, ist aber die Realität für alle die, die in den Ferien mit dem Rufbus von den umliegenden Ortsteilen nach Triebel...