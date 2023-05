Kreisstraße ab 7. Juni wieder befahrbar

Tirpersdorf/Lottengrün.

Der zweite Teilabschnitt der Kreisstraße 7837 von Tirpersdorf nach Lottengrün wird nach nur knapp drei Monaten Bauzeit am 7. Juni wieder für den Verkehr freigegeben. Darüber informierte das Landratsamt. Der erste Teilabschnitt wurde bereits im August 2022 begonnen und Ende 2022 fertiggestellt. Um eine ständige Zufahrt zum Friedhof Tirpersdorf zu gewährleisten, erfolgte die Ausführung der Gesamtleistung deshalb in zwei Bauabschnitten. Der Straßenbau umfasste eine Gesamtlänge von reichlich einem Kilometer. Die durchgängige Fahrbahnbreite von fünf Metern konnte bei einigen Teilabschnitten sogar auf sechs Meter verbreitert werden. Bei den Arbeiten wurde die alte Entwässerung neu verlegt und an die vorhandene Entwässerungseinrichtung angeschlossen. Zusätzlich konnte die Freileitung der Telekom durch Erdverkabelung ersetzt werden. Entlang der Kreisstraße wurden zudem 22 neue Bäume gepflanzt. Die Arbeiten kosteten rund 800.000 Euro und wurden vom Kreis finanziert. (tb)