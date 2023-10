Langjährige Mitarbeiterin übernimmt Reisebüro Wolfram in Markneukirchen

Staffelstabwechsel in Markneukirchen: Lisa Busse führt das Büro von Gabriele Wolfram weiter. Seit fast 30 Jahren hat sie für Kunden die schönsten Wochen des Jahres organisiert - mit Höhen und Tiefen.

Lisa Busse erinnert sich noch genau, wie sie im Reisebüro Wolfram in Markneukirchen ihre ersten Schritte gemacht hat. Es war im Jahr 2011, als die frühere Oelsnitzerin nach einem unglücklichen Ausbildungsbeginn in Plauen ein Büro suchte, in dem sie ihre Lehre fortsetzen konnte. Sie fand es im Reisebüro Wolfram in Markneukirchen. „Ich wurde...