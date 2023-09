Leubetha: Neue Straße vorfristig fertig, andernorts startet der Endspurt

Nach sieben Monaten Vollsperrung wurde am Mittwochmittag die sanierte Kreisstraße ins Dorf offiziell übergeben - mit großem Lob an die Baufirma. An anderen Straßen im Oberland ist noch kräftig zu tun.

Was die Leubethaer von den Leuten halten, die sie länger als ein halbes Jahr begleitet haben, ist am Mittwoch zu sehen gewesen. Ortsvorsteher Thomas Ittner hatte den Dank an die ausführende Firma beim Bau der Kreisstraße extra laminiert in Wort und Bild ausgedrückt. Da ahnte er noch nicht, dass jemand in großen Lettern und blauer Farbe... Was die Leubethaer von den Leuten halten, die sie länger als ein halbes Jahr begleitet haben, ist am Mittwoch zu sehen gewesen. Ortsvorsteher Thomas Ittner hatte den Dank an die ausführende Firma beim Bau der Kreisstraße extra laminiert in Wort und Bild ausgedrückt. Da ahnte er noch nicht, dass jemand in großen Lettern und blauer Farbe...