Maibaumstellen am 1. Mai

Der Platz zwischen Hotel und Kurpark wird in diesem Jahr nicht von einem Maibaum geschmückt. Bei der Vorbereitung zum Aufstellen am 1. Mai hatten die Bauhofmitarbeiter festgestellt, dass er an einigen Stellen faul ist und so eine Gefahr für Passanten darstellt. Das Höhenfeuer kann aber wie gewohnt im Ort stattfinden, heißt es vom Feuerwehrverein.