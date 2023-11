Markneukirchen: Fußgängerüberweg soll LED erhalten

Die Stadt will den Zebrastreifen an der Adorfer Straße besser ausleuchten. An einer anderen Stelle wird es am Überweg keine Beleuchtung geben.

Die Stadt Markneukirchen will den Fußgängerüberweg an der Adorfer Straße besser beleuchten. Das sagte Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) auf Anfrage von „Freie Presse". Demnach sei bereits seit längerer Zeit vorgesehen, den Zebrastreifen an der Ausfallstraße mit LED-Licht auszurüsten. Aktuell ist die Querung zwischen den...