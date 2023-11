Markneukirchener Gitarrenbaumeister baut einstige Fleischerei zum Showroom um

Gitarrenbaumeister Torsten Preuß und seine Frau Friederike haben in Markneukirchen Eröffnung gefeiert.

Seit 1900 befand sich in Markneukirchen in der Plauenschen Straße 12 eine Fleischerei, wurde betrieben von den Familien Stöß, Halupka und Keller. „Wir sind 2012 ins Haus gezogen, haben im hinteren Teil unsere Werkstatt eingerichtet“, erzählt der 44-jährige Gitarrenbaumeister Torsten Preuß und schließt in „wir“ seine Frau Friederike...