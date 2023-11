Markneukirchener Kreisverkehr erhält erstmals einen Weihnachtsbaum

Das Tor zur Stadt am Ende der Adorfer Straße wird zur Adventszeit geschmückt. Die Idee wurde in der Facebook-Gruppe News aus Markneukirchen geboren.

Die Insel im Kreisverkehr Adorfer Straße in Markneukirchen soll in der bevorstehenden Adventszeit erstmals mit einem Weihnachtsbaum geschmückt werden. Entstanden ist diese Idee in der Facebook-Gruppe News aus Markneukirchen, deren Mitglieder auch das Schmücken übernehmen wollen. „Das ist eine schöne Sache am Einfallstor der Stadt. Ich bin...