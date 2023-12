Marode Brücke über die Große Pyra: Muldenhammer vergibt Planung für Neubau

Bauwerk stellt wichtige Betriebszufahrt für metallverarbeitende Firma in Morgenröthe-Rautenkranz dar

In die Jahre gekommen ist die Brücke über die Große Pyra in Morgenröthe-Rautenkranz, die für die Firma Fischer die Zufahrt zum Betriebsgelände darstellt. Die Gemeinde Muldenhammer hat jetzt die Planungsleistungen für einen Neubau vergeben. Der Auftrag über rund 95.000 Euro ging an ein Büro aus Auerbach. Geplant ist eine Ersatzbrücke...