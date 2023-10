Mehrstündige Straßensperrung in Klingenthal am Samstag und Sonntag im Umfeld der Vogtland-Arena

Grund sind die Laufwettbewerbe auf Skirollern bei den Deutschen Meisterschaften in der Nordischen Kombination.

Am Samstag und Sonntag kommt es in Klingenthal zu Sperrungen auf der Falkensteiner Straße sowie dem Fuchslochweg und der Schulstraße. Am Samstag ist der Bereich von 16.30 bis 18.30 Uhr dicht, am Sonntag von 14.30 bis gegen 16 Uhr. Darüber informierte der VSC Klingenthal. Grund ist die Austragung der Deutschen Meisterschaften in der Nordischen...