Mehrzweckhalle in Triebel größtes Bauvorhaben der Gemeinde in diesem Jahr

Der Anbau an den Kultursaal kostet fast eine halbe Million Euro. Weitere Investschwerpunkte sind Wohnungen, Feuerwehren und eine Fotovoltaikanlage für das Dach des Gemeindeamts.

Der Bau einer Mehrzweckhalle in Triebel wird das größte Bauvorhaben in der Gemeinde Triebel 2024/25. Für den Anbau an der Halle an den Kultursaal - hier stand bis zu seiner Zerstörung durch einen Lkw-Unfall der Sächsisch-Bayerische Gasthof - ist eine Summe von knapp einer halben Million Euro eingeplant. Im Haushalt 2024 sind davon 260.000,...