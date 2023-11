Mercedes kracht in Leitplanke: A 72 voll gesperrt

Ein folgenreicher Unfall ereignete sich am Sonntagabend nahe der Anschlussstelle Pirk.

Pirk.

Unfall am Sonntagabend auf der Autobahn 72 nahe der sächsisch-bayerischen Landesgrenze: Ein 39-jähriger Pole war mit seinem Fahrzeug zwischen dem Dreieck Hochfranken und der Anschlussstelle Pirk in Fahrtrichtung Leipzig unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mercedes in die rechte Leitplanke. Durch den Zusammenstoß kam der Pkw ins Schleudern und blieb anschließend in der Mitte der Fahrbahn stehen, wie die Polizeidirektion Zwickau am Montagmorgen in ihrer Presseinformation mitteilte.