Mit Bravo-Rufen aus dem Publikum: Mitreißendes Weihnachtskonzert des Julius-Mosen-Gymnasiums Oelsnitz

Rund 300 Schülerinnen und Schüler waren in der Oelsnitzer Vogtlandsporthalle die Stars des Abends.

Oelsnitz Am Mittwoch zeigte sich die Oelsnitzer Vogtlandsporthalle in Rot getaucht. Denn das war die dominierende Farbe für die Ausgestaltung im Saal, was besser zu diesen Tagen und zum Weihnachtskonzert des Julius-Mosen-Gymnasiums nicht hätte passen können.