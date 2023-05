Mit Musik von Tschaikowsky: 26. Chursächsischer Sommer in Bad Elster eröffnet

Der Startschuss für einen wahren Kulturmarathon fiel am Montagabend in Bad Elster: Mit einem Festkonzert wurde im König-Albert-Theater der 26. Chursächsische Sommer eröffnet. Beim größten Festival seiner Art in der europäischen Bäderregion stehen 300 Veranstaltungen in rund 40 vogtländischen, bayrischen, thüringischen und tschechischen...