Mit was die DDR auch bezahlt hat

Landwüst.

In der historischen Vortragsreihe "Geschichte(n) aus der Scheune" in der Kulturtenne des Vogtländischen Freilichtmuseums Landwüst geht es am Donnerstag, 27. April ab 18.30 Uhr um Ersatzwährungen. Frank Metasch vom Institut für Geschichte und Volkskunde aus Dresden spricht zum Thema "Forumschecks und LPG-Geld. Ersatzzahlungsmittel der DDR zwischen Devisenerwirtschaftung und sozialistischer Erziehung". Der Eintritt ist frei, es gibt in der Tenne auch ein kleines Imbissangebot. (hagr)