Motorräder stoßen zusammen

Klingenthal.

Zwei Motorräder sind am späten Donnerstagnachmittag bei einem missglückten Wendemanöver in Klingenthal zusammen gestoßen. Dabei verletzte sich einer der beiden Fahrer leicht und es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro, so die Polizei. An der Falkensteiner Straße wollte demnach ein 63-jähriger Mann gegen 17 Uhr seine Harley-Davidson wenden, um in Richtung Klingenthal weiterzufahren. Dabei übersah er nach den Angaben der Polizei aber einen 35-Jährigen, der auf seiner BMW aus dieser Richtung angefahren kam. Mit einem Ausweichmanöver nach links versuchte der BMW-Pilot die Kollision noch zu vermeiden, trotzdem stießen die Motorräder zusammen. Beide Fahrer stürzten, dabei wurde der 35-Jährige verletzt. Sein Motorrad war anschließend nicht mehr fahrbereit. (lh)