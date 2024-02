Mühlentals Bürgermeister unterschreibt Resolution des Mittelstandes

Heiko Spranger befürwortet die Forderungen des Vereins Land schafft Verbindung an die Bundesregierung. Das Thema beschäftigte den Gemeinderat.

Mühlentals ehrenamtliches Gemeindeoberhaupt Heiko Spranger unterstützt die Resolution des Mittelstandes mit Forderungen an die Bundesregierung. „Ich werde unterschreiben - als Bürgermeister“, sagte er zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag in Marieney. Auch von anderen Abgeordneten am Ratstisch gab es Signale, als Einzelperson...