Mulde-Pegel in Rautenkranz: Freitagfrüh fehlten noch gut 40 Zentimeter bis zur Warnstufe 1

Hochwassersituation im oberen Vogtland könnte sich am Samstag und Sonntag noch einmal zuspitzen.

Bei knapp einem Meter lag der Pegel der Zwickauer Mulde am Freitagfrüh in Rautenkranz. Bis zur Hochwasserwarnstufe 1, die bei 1,40 Meter beginnt, war noch Platz im Flussbett. Am Freitagfrüh war in den Gipfellagen des Vogtlandes der Regen wieder in Schnee übergangen, allerdings soll es am Samstag und Sonntag erneut ergiebige Niederschläge...