Nach großem Erfolg: Erneut Flussperlmuscheln im Vogtland ausgewildert

Die Bemühungen um die vom Aussterben bedrohte Art in der Region fruchten und erhalten neue Nahrung: 250 Tiere wurden nach vierjähriger „Eingewöhnung“ am Donnerstagmittag in den Triebelbach entlassen.

Am Triebelbach im Vogtlandkreis wurden am Donnerstag Tiere vermessen. Felix Grunicke, Hydrobiologe an der TU Dresden, klemmt eine Flussperlmuschel in den Messschieber. „M 216, 72,09“ ruft er seiner Kollegin Luisa Kauert zu. Die tippt die Zahlen in den Laptop. H 988, 68,31, dann M 282, 73,37. Die erste Zahl steht für die Nummer der Muschel,... Am Triebelbach im Vogtlandkreis wurden am Donnerstag Tiere vermessen. Felix Grunicke, Hydrobiologe an der TU Dresden, klemmt eine Flussperlmuschel in den Messschieber. „M 216, 72,09“ ruft er seiner Kollegin Luisa Kauert zu. Die tippt die Zahlen in den Laptop. H 988, 68,31, dann M 282, 73,37. Die erste Zahl steht für die Nummer der Muschel,...