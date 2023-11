Nach Sperrung von Haupthaus: Riedelhof Eubabrunn wird umgebaut

Das denkmalgeschützte Gebäude kann verschiedene heutige Vorgaben nicht einhalten. Wie der Spagat zwischen Brandschutz, Nutzung und historischem Bestand gemeistert werden soll.

Wer am Reformationstag zur Apfelmesse ins Haupthaus des Riedelhofs Eubabrunn wollte, um seine Suppe in der Apfelküche einzunehmen oder im Obergeschoss in Büchern zu stöbern, dem war der Weg versperrt: derzeit keine Nutzung für Publikumsverkehr. Bei einer Begehung mit dem Landratsamt war festgestellt worden, dass Vorschriften nicht eingehalten...