Nach zweijähriger Rekonstruktion: Fast 100 Jahre Eule-Orgel erklingt am Sonntag wieder im Konzert

Kantorin Anne Viehweger spielt in der Kirche Sachsenberg-Georgenthal Werke von Barock bis Jazz

Mit einem Konzert der Rodewischer Kantorin Anne Viehweger erklingt am Sonntag in der Johanniskirche in Sachsenberg-Georgenthal erstmals wieder die 1927 von Hermann Eule aus Bautzen gebaute Orgel. Das Instrument wurde in den vergangenen zwei Jahren durch die Firma Wolf aus Limbach mit Fördermitteln restauriert. „Ich habe die Orgel am Sonntag...