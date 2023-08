Nächste Zerstörung mit Böllern: Vandalen schlagen in Erlbach wieder zu

Diesmal haben Unbekannte die Sitzgruppe am Ortseingang gegenüber des Friedhofs erheblich beschädigt

Die Serie der Vandalismusvorfälle im Familienkurort Erlbach reißt nicht ab. Diesmal wurde per Explosion die überdachte Sitzgruppe am Ortseingang, am Parkplatz gegenüber des Friedhofes, das Ziel der Zerstörungswut. Die Stadtverwaltung bittet unter Ruf 037422 41300 um Mithilfe und Hinweise, um den Verursachern auf die Spur zu kommen. Ereignet...