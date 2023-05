Neue B 169: Arbeiten am Anschluss Falkenstein

Ab 12. Juni beginnen in Falkenstein die Bauarbeiten zur Anbindung an die neue B 169 Ortsumgehung Göltzschtal in Verbindung mit der Fahrbahnerneuerung der Dorfstädter Straße (Staatsstraße 298). Die Arbeiten erfordern eine längerfristige Vollsperrung der Dorfstädter Straße, so das Landesamt für Straßenbau und Verkehr.