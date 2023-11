Neue Freizeitanlage für Oelsnitz: Nun Rodelhügel-Gelände im Blick

Für die Anlage von Pumptrack/Halfpipe gibt es Vorstellungen für eine Integration in das bislang oft ein Schattendasein führende Areal in der Aue der Weißen Elster.

Für die seit Monaten von privater Seite in Oelsnitz vorangetriebenen Bemühungen um eine Freizeit-Rollsportanlage gibt es eine neue Alternative. Nachdem der Transport der defekten Halfpipe aus Planschwitz auf das Gelände am Elstergarten nach Stadtangaben an den Kosten scheiterte, rückt das Gelände des Rodelhügels in der Aue der Weißen Elster...