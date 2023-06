Neuer Bürgermeister von Schöneck steht fest

Andy Anders (parteilos) wird der neue Bürgermeister von Schöneck und folgt in dem Amt Isa Suplie (CDU). Er setzte sich in der Wahl am Sonntag gegen Stefanie Schuster von den Freien Wählern durch. 54,8 Prozent der Wahlberechtigten nutzten ihr Stimmrecht. Auf Anders entfielen 56,8 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. 43,2 Prozent stimmten für...