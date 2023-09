Neuer Spielplatz in Posseck eingeweiht

Am Sonntag wurde an der Hagerscheune ein neuer Spielplatz freigegeben und gleich begeistert in Beschlag genommen.

Kinderlachen ist Zukunftsmusik – das trifft seit Sonntag auch auf Posseck zu. Für die 40 Jungen und Mädchen des Ortes ist an der Hagerscheune ein Kleinod entstanden. Damit erfüllte sich der Wunsch vieler Eltern, die sich für einen Spielplatz eingesetzt hatten. Statt einer Pulle Sekt knallte zur Einweihung ein Ball gegen die...