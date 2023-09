Neuer Verkehrsübungsplatz für Kinder: Wo Oelsnitz jetzt einen Kreisverkehr hat

Der Parcours der Kreisverkehrswacht auf dem früheren Sportplatz in Voigtsberg wurde am Donnerstag eröffnet.

Freie Bahn auf dem neuen Verkehrsübungsplatz in Oelsnitz: Vier Monate nach dem ersten Spatenstich ist der Parcours für Kinder am Donnerstag freigegeben worden. Die Anlage auf dem früheren Sportplatz in Voigtsberg wurde in Regie der Kreisverkehrswacht errichtet. 82.000 Euro hat der Platz gekostet, auf der künftig bis zu 600 Grundschüler aus...