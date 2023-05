Neues Denkmal wird im Kurort eingeweiht

In Bad Elster steht am Samstag auch eine mehr als 350 Jahre alte Wallanlage im Blickpunkt. Dabei handelt es sich um die Schwedenschanze hinter der Paracelsus-Klinik Am Schillergarten (Martin-Andersen-Nexö-Straße). Hier wird ab 10.30 Uhr mit kurzen Worten und musikalischer Begleitung ein neues geschnitztes Denkmal als Ersatz des in...