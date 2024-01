Neues Eiscafé in Bad Elster: Wie es weitergeht

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft hat nach langem Ringen eine Baugenehmigung für das Haus Stadt Dresden. Die Chefin sucht einen Café-Betreiber.

Einen wichtigen Schritt weiter, aber noch lange nicht am Ziel ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft Bad Elster bei ihren Bemühungen für die neue Nutzung des Hauses Stadt Dresden in bester Lage in der Bäderstadt. Dem kommunalen Vermieter sei es nach langem Kampf gelungen, eine Baugenehmigung für das Gebäude an der Badstraße zu erlangen,...