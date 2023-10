Neues Freizeitangebot in Oelsnitz: Was sich hinter einem Bogenkino verbirgt

Mit Pfeil und Bogen auf bewegliche Ziele auf einer Leinwand schießen, das ist jetzt in Oelsnitz möglich. An wen sich das Freizeitangebot richtet und welchen Nutzen es hat.

Bereits vor tausenden von Jahren kamen Pfeil und Bogen in der Natur zum Einsatz. In Oelsnitz wird jetzt jedoch in einem neuen Bogenschießkino die Wand zum Ziel. Jens Hering von der Bognerei Plauen bietet zusammen mit seinem Freund Torsten Unglaub das Freizeitangebot in der Sperkenstadt an.