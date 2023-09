Neues Leben für alte Mangel: Mehrzweckgebäude in Gettengrün wird saniert

Seit vielen Jahren wird über Arbeiten am rückwärtigen Anbau der Alten Schule gesprochen. Nun wird das Vorhaben für nächstes Jahr angeschoben.

In die seit längerem diskutierten Bauarbeiten an der ehemaligen Mangel im Adorfer Ortsteil Gettengrün kommt Bewegung. Der Mehrzweckbau an der rückwärtigen Seite des Dorfzentrums Alte Schule am Höhenweg soll saniert werden. Unter anderem ist geplant, Toiletten für die Nutzung zu Veranstaltungen einzubauen, die Fassade, Fenster und Türen zu...