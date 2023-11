Neues Seniorenwohnen in Oelsnitz: 60 Interessenten auf der Warteliste

An der Melanchthonstraße ist am Freitag der Grundstein für den Neubau des DRK mit 33 Wohnungen und Tagespflege gelegt worden. Wann erste Bewohner einziehen sollen und warum sich der Bau verzögert hat.

Ein Lebensabend mit Panoramablick auf die Stadt Oelsnitz - das wäre so ganz nach dem Geschmack von Stadtbaumeisterin Kerstin Zollfrank. „Muss ich mich dafür jetzt schon anmelden?“, fragte sie mit Blick auf das neue Seniorenwohnen des DRK-Kreisverbandes. Für das wurde am Freitagvormittag an der Melanchthonstraße der Grundstein gelegt. Die...