Oelsnitz: Ex-Linken-Stadträtin wechselt zu Liberalen

Gleichstellungsbeauftragte Anke Lippold will sich in der Freien Oelsnitzer Bürgerschaft um Sozialthemen kümmern und strebt 2024 ein Ratsmandat an.

Die Freie Oelsnitzer Bürgerschaft (FOB), zweitstärkste Kraft im Stadtrat, vermeldet einen namhaften Neuzugang. Anke Lippold, seit November 2021 Gleichstellungsbeauftragte der Stadt und von 2014 bis 2019 Stadträtin für Die Linke, ist zur FOB gewechselt. Das kommt nicht ganz unerwartet: FOB-Chef Björn Fläschendräger hatte sie vor knapp zwei...