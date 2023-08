Oelsnitz: Sanierte Halfpipe soll am Parkplatz Elstergarten aufgestellt werden

Die Freizeitsportanlage Halfpipe soll in Oelsnitz nach ihrer Sanierung auf dem Gelände des Stadtbades Elstergarten aufgestellt werden. Das hat der Bau- und Planungsausschuss des Stadtrates am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung empfohlen, wie „Freie Presse“ aus Stadtratskreisen erfuhr. Zuvor hatte ein Antrag der AfD den Plan von...