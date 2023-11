Oelsnitz schrumpft - der Stadtrat soll es nicht

Weil die Stadt unter die Marke von 10.000 Einwohnern fällt, sollte der Stadtrat eigentlich kleiner werden. Oelsnitz entscheidet jedoch anders.

Der Oelsnitzer Stadtrat wird auch in der nächsten Legislaturperiode aus 22 Mitgliedern bestehen. Das Gremium der Sperkenstadt hat bei fünf Gegenstimmen entschieden, die Hauptsatzung dahingehend zu ändern. Aktuell gilt, dass in Städten unter 10.000 Einwohnern der Rat aus 18 Mitgliedern besteht, festgeschrieben in der Sächsischen...