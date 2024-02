Oelsnitzer Grundschüler lernen Lebensmittel retten

Ein Projekt des Lengenfelder Vereins Herzkraft wurde jetzt an der Oelsnitzer Schule Am Karl-Marx-Platz veranstaltet.

Unter der Überschrift „Möhrralf und die Retterbande“ wurde an der Grundschule Am Karl-Marx-Platz in Oelsnitz ein Projekt zur Wertschätzung von Lebensmitteln veranstaltet. Dazu waren Mitarbeiter des Vereins Herzkraft aus Lengenfeld in die Schule gekommen. Ziel war es zu vermitteln, einwandfreien und genießbaren Produkten eine zweite Chance...