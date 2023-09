Oelsnitzer Halbmond-Teppichwerk lädt zum Tag der offenen Tür

Der Traditionshersteller an der Brückenstraße gewährt am Samstag Einblicke in die Teppichprodutkion. Für Kinder gibt es ein buntes Programm.

Einen Tag der offenen Tür veranstalten die Oelsnitzer Halbmond-Teppichwerke am Samstag. Alle Interessierten sind von 10 bis 15 Uhr eingeladen. Die Gäste erhalten spannende Einblicke in die laufende Teppichproduktion. Auch für Kinder wird es ein buntes Programm geben und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Zufahrt erfolgt über die...