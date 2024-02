Oelsnitzer sind gefragt: Wie soll ihre Stadt aussehen?

Wohnen, Wirtschaft, Bildung: Wohin soll die Reise für die Kleinstadt 2030 bis 2050 gehen? Das soll in diesem Jahr herausgefunden werden. Eines will die Stadt dabei aber vermeiden.

Welche Vorstellungen haben die Oelsnitzerinnen und Oelsnitzer für ihre Stadt, wenn sie an die Zeit 2030 oder 2050 denken? Das will die Stadt herausfinden und ruft zur Bürgerbeteiligung auf. Geplant sind Infoveranstaltungen, Workshops und eine Bürgerumfrage in Zusammenarbeit mit der IHK Südwestsachsen, informierte Stadtsprecher Peter Wollmann....