Parkstraße ab Montag voll gesperrt

Bad Elster.

Ab Montag beginnen Arbeiten rund um die Verlegung der Fernwärmeleitung in der Parkstraße von Bad Elster. Zu diesem Zweck wird die Straße im Bereich der Häuser Nr. 27 und 29 voll gesperrt, wie die Stadtverwaltung informiert. Die Erreichbarkeit der Grundstücke Bahnhofstraße 27 und 29 ist nicht beeinträchtigt. Der Verkehr aus Richtung Grenzübergang Hranice wird über die Roßbacher Straße und die Prof.-Herbert-Jordan-Straße geführt. Die Einbahnstraße in der Roßbacher Straße wird in der Zeit aufgehoben. Um Gegenverkehr in dem Bereich zu ermöglichen, wird ein Halteverbot ausgewiesen. Der Verkehr Richtung Grenzübergang Hranice wird über die Richard-Wagner-Straße und Lindenstraße geführt. Die Arbeiten dauern bis 26. Mai. (tb)