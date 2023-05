Pferdespektakel Equipage in Bad Elster: Diese 17-jährige Vogtländerin ist mit Feuereifer dabei

Leonie Leonhardt aus Erlbach ist eine der jüngsten Teilnehmenden bei der Equipage am Pfingstsonntag in Bad Elster gewesen. Die 17-jährige ist schon seit Langem Feuer und Flamme für die im Staatsbad mittlerweile zur Tradition gewordene Veranstaltung. Sie präsentierte ihre Königskutsche zusammen mit ihren Ponys Chicco und Silly am Kurhaus.