Pirk: Wassermenge in der Weißen Elster sinkt seit Mittwochnacht

Nach einem nahezu gleichbleibend hohem Niveau an den Weihnachtsfeiertagen sinkt die Wasser-Durchflussmenge am Stausee jetzt langsam.

In der Weißen Elster unterhalb der Talsperre Pirk sinkt der Wasserstand seit Mittwochnacht. Das geht aus den Daten der Landestalsperrenverwaltung hervor. Tauwetter und Regen hatten zuvor dafür gesorgt, dass die Durchflussmenge ordentlich nach oben schnellte: von 7,2 Kubikmeter je Sekunde noch am 21. Dezember auf 19,2 Kubikmeter je Sekunde am...