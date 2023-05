Polizei stellt aggressiven Fahrer

Einen nicht alltäglichen Polizeieinsatz hat es am Dienstagabend in Plauen gegeben. Dort hatte ein Autofahrer mehrere Menschen in Gefahr gebracht, bevor er flüchtete. Seine Spur führte nach Oelsnitz.

Die Polizei in Plauen sucht Zeugen zu einer rasanten Autofahrt. Dienstagabend wurde über den Notruf ein aggressiv fahrender Skoda-Fahrer gemeldet. Dieser war auf der Oelsnitzer Landstraße in Plauen in Fahrtrichtung Oelsnitz unterwegs. Aufgefallen war der 65-jährige Skoda-Fahrer dem 38-jährigen Anrufer, welcher mit seinem VW...