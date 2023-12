Projekt Turnhallenbau startet in Bad Elster

Das Großvorhaben in der Kurstadt wird konkret: Der Stadtrat hat am Mittwoch die Planungsaufträge für das Großvorhaben vergeben. Gebaut werden soll in den Jahren 2025/26.

