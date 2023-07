Pumptrack in Adorf wird ab Ende August gebaut

Ab Ende August wird in Adorf oberhalb der Lessingstraße im Bereich der Garagen an der Beckelloh eine Freizeit-Rolleranlage (Pumptrack) errichtet. Das hat der Stadtrat mehrheitlich (elf Ja Stimmen, eine Enthaltung, zweimal Nein) mit der Vergabe des Auftrags an Rad-Quartier aus Rehau beschlossen. Die Firma ist seit 2009 auf diesem Gebiet tätig,...